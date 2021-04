FANTACALCIO – Milan-Genoa, clamoroso autogol di Scamacca (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) autogol clamoroso di Scamacca in Milan-Genoa. Torna in vantaggio la squadra rossonera con l’autorete dell’attaccante che commette un grave errore nella propria area. Non abituato a difendere, il centravanti del Grifone beffa Perin con la schiena ed è 2-1 al Meazza. Fortuna per i rossoneri, ma dopo un lungo forcing da calcio d’angolo arriva il gol. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)diin. Torna in vantaggio la squadra rossonera con l’autorete dell’attaccante che commette un grave errore nella propria area. Non abituato a difendere, il centravanti del Grifone beffa Perin con la schiena ed è 2-1 al Meazza. Fortuna per i rossoneri, ma dopo un lungo forcing da calcio d’angolo arriva il gol. In alto il. SportFace.

Advertising

calciodangolo_ : ??Gol di #Tomori o autogol di #Scamacca? La decisione della #LegaSerieA in chiave #fantacalcio?? - Angolo_Milan : ??Gol di #Tomori o autogol di #Scamacca? La decisione della #LegaSerieA in chiave #fantacalcio?? - sportface2016 : #MilanGenoa, incredibile autogol di #Scamacca: il video - 11contro11 : #Milan-#Genoa, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #Focus #SerieA #11contro11 - calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #MilanGenoa per il #fantacalcio: prova del nove per #Scamacca, c'è #Leao ???? -