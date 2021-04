Faccia a faccia De Caro-Mastantuono: resta saldo l’asse Pd-Italia Viva (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro che è anche un messaggio: l’abbraccio tra il Partito Democratico e Italia Viva, nel Sannio, resta saldo. Confronto questa mattina, a piazza Guerrazzi, tra il deputato Dem Umberto Del Basso De Caro e la coordinatrice provinciale dei renziani Cinzia Mastantuono. Un faccia a faccia cordiale e proficuo. Perché utile a ribadire un concetto: Italia Viva prosegue il suo cammino con il centrosinistra alternativo a Mastella. Per buona pace di quanti auspicano un ripensamento dei renziani, magari per costruire una coalizione ‘Modello De Luca’ o semplicemente (come sottolineava ieri Noi Campani, leggi qui) per una incompatibilità di Iv con il Movimento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro che è anche un messaggio: l’abbraccio tra il Partito Democratico e, nel Sannio,. Confronto questa mattina, a piazza Guerrazzi, tra il deputato Dem Umberto Del Basso Dee la coordinatrice provinciale dei renziani Cinzia. Uncordiale e proficuo. Perché utile a ribadire un concetto:prosegue il suo cammino con il centrosinistra alternativo a Mastella. Per buona pace di quanti auspicano un ripensamento dei renziani, magari per costruire una coalizione ‘Modello De Luca’ o semplicemente (come sottolineava ieri Noi Campani, leggi qui) per una incompatibilità di Iv con il Movimento ...

