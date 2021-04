Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP (Di domenica 18 aprile 2021) Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha ufficiale, ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP, corso domenica pomeriggio a Portimao. Era la terza gara del Motomondiale e la prima europea, dopo le due corse in Qatar. Partito dalla Leggi su ilpost (Di domenica 18 aprile 2021) Il pilota francese, della Yamaha ufficiale, haildeldi, corso domenica pomeriggio a Portimao. Era la terza gara del Motomondiale e la prima europea, dopo le due corse in Qatar. Partito dalla

motorboxcom : #MotoGP Super Fabio #Quartararo concede il bis e va in fuga iridata! Uno splendido #Bagnaia rimonta fino alla secon… - Delio92 : #quartararo vince anche a #portimao. Sul podio #bagnaia dopo aver rimontato dall'11° posto e #mir. Mir non ci sareb… - FaizAzizzzz : FABIO QUARTARARO!! YAMAHA POWER!! - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: BAGNAIA C'È! Il pilota della Ducati agguanta la piazza d'onore in Portogallo dietro al trionfatore Fabio #Quartararo! Qu… - ilPostSport : RT @ilpost: Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP -