Fabio Aru non sarà al Giro d’Italia. “La forma migliora. Sono felice, assaporo ogni momento” (Di domenica 18 aprile 2021) Due ventiduesimi posti parziali: uno nella terza tappa del Tour de la Provece ed uno nella terza frazione del Giro dei Paesi Baschi. Sono questi i migliori risultati stagionali (a cui si aggiunge la 18ma piazza nella classifica generale del Tour de la Provence) di Fabio Aru da quando ha iniziato la nuova avventura con la maglia della Qhubeka-Assos, dopo aver terminato la breve parentesi invernale nel ciclocross. Poco, troppo poco per un corridore che ha vinto una Vuelta di Spagna, anche se ormai sei anni fa, ed è salito per due volte sul podio al Giro d’Italia. Abbastanza, però, per ritrovare la felicità interiore. E’ quanto ha rivelato il Cavaliere dei Quattro Mori in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della propria squadra: “Mi Sono goduto a fondo ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Due ventiduesimi posti parziali: uno nella terza tappa del Tour de la Provece ed uno nella terza frazione deldei Paesi Baschi.questi i migliori risultati stagionali (a cui si aggiunge la 18ma piazza nella classifica generale del Tour de la Provence) diAru da quando ha iniziato la nuova avventura con la maglia della Qhubeka-Assos, dopo aver terminato la breve parentesi invernale nel ciclocross. Poco, troppo poco per un corridore che ha vinto una Vuelta di Spagna, anche se ormai sei anni fa, ed è salito per due volte sul podio al. Abbastanza, però, per ritrovare la felicità interiore. E’ quanto ha rivelato il Cavaliere dei Quattro Mori in un’intervista rilasciata al sito ufficiale della propria squadra: “Migoduto a fondo...

