FA Cup, Leicester ok con il Southampton: in finale c'è il Chelsea (Di domenica 18 aprile 2021) Il Leicester conquista la finale di FA Cup battendo il Southampton per 1-0: decisiva la rete di Iheanacho. Ora il Chelsea Il Leicester è la seconda finalista dell'FA Cup e affronterà il Chelsea di Thomas Tuchel per la conquista del prestigioso trofeo inglese. A decidere la contesa con il Southampton è la rete di Iheanacho, siglata nel corso del secondo tempo. Il match si è disputato davanti a 4000 spettatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

