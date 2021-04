FA Cup, Leicester in finale contro il Chelsea: Southampton ko (Di domenica 18 aprile 2021) LONDRA - Chiamatelo pure "l'uomo della FA Cup" perché Iheanacho in questa coppa è una sentenza. Un suo gol stende il Southampton e manda in finale contro il Chelsea il Leicester , a Wembley finisce ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) LONDRA - Chiamatelo pure "l'uomo della FA Cup" perché Iheanacho in questa coppa è una sentenza. Un suo gol stende ile manda inilil, a Wembley finisce ...

