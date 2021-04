Fa Cup, il Leicester batte il Southampton e va in finale contro il Chelsea (Di domenica 18 aprile 2021) Con un gol di Iheanacho, il Leicester batte il Southampton 1-0 strappando così il pass per la finale, dove sfiderà il Chelsea, vittorioso ieri con il Manchester City con lo stesso punteggio. Sugli spalti circa 4000 spettatori, come per la gara di ieri sera, rappresentando un lento ritorno alla normalità. la finale si giocherà sempre a Wembley il prossimo 15 maggio, dove ci saranno addirittura 21.000 tifosi che avranno accesso alla gara. Foto: Twitter Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Con un gol di Iheanacho, ilil1-0 strappando così il pass per la, dove sfiderà il, vittorioso ieri con il Manchester City con lo stesso punteggio. Sugli spalti circa 4000 spettatori, come per la gara di ieri sera, rappresentando un lento ritorno alla normalità. lasi giocherà sempre a Wembley il prossimo 15 maggio, dove ci saranno addirittura 21.000 tifosi che avranno accesso alla gara. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

