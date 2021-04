FA Cup, i tifosi tornano allo stadio per Leicester-Southampton (Di domenica 18 aprile 2021) Wembley ospiterà questo pomeriggio la seconda semifinale di FA Cup tra Leicester e Southampton e vedrà i tifosi tornare sugli spalti Domenica 18 aprile verrà ricordata come la data del ritorno dei tifosi allo stadio in Inghilterra. Dopo la sconfitta di ieri del Manchester City con il Chelsea (0-1), oggi alle 16 la seconda semifinale di FA Cup vedrà affrontarsi Leicester e Southampton. L’ingresso, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà riservato a 4 mila residenti della regione di Brent, nell’area vicino allo stadio a Wembley, ma è comunque un inizio all’interno del paese che ha registrato il maggior numero di morti per covid nel mondo, ma dove al momento si registra anche il numero più alto di vaccinati (33 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Wembley ospiterà questo pomeriggio la seconda semifinale di FA Cup trae vedrà itornare sugli spalti Domenica 18 aprile verrà ricordata come la data del ritorno deiin Inghilterra. Dopo la sconfitta di ieri del Manchester City con il Chelsea (0-1), oggi alle 16 la seconda semifinale di FA Cup vedrà affrontarsi. L’ingresso, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà riservato a 4 mila residenti della regione di Brent, nell’area vicinoa Wembley, ma è comunque un inizio all’interno del paese che ha registrato il maggior numero di morti per covid nel mondo, ma dove al momento si registra anche il numero più alto di vaccinati (33 ...

