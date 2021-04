F1, Toto Wolff: “Forse Russell ha voluto salire sulla Mercedes un po’ troppo in fretta. È stato un brutto incidente” (Di domenica 18 aprile 2021) Giornata intensa per Toto Wolff. Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Emilia Romagna in seconda posizione nonostante un’uscita di pista che ha causato la rottura del suo alettone anteriore. Al tempo stesso, però, il britannico non sarebbe mai stato in grado di concludere alla piazza d’onore senza la bandiera rossa esposta per il tremendo botto tra Valtteri Bottas e George Russell, entrambi piloti Mercedes e in concorrenza diretta per un sedile con le “Frecce Nere” nel 2022. Ecco quanto dichiarato dal team manager del team durante il Post-Race show della F1 su YouTube. Non si può non partire dal contatto tra Bottas e Russell. “Per me è stato un incidente di gara, però era assolutamente non necessario, perché per avere un contatto bisogna essere ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Giornata intensa per. Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Emilia Romagna in seconda posizione nonostante un’uscita di pista che ha causato la rottura del suo alettone anteriore. Al tempo stesso, però, il britannico non sarebbe maiin grado di concludere alla piazza d’onore senza la bandiera rossa esposta per il tremendo botto tra Valtteri Bottas e George, entrambi pilotie in concorrenza diretta per un sedile con le “Frecce Nere” nel 2022. Ecco quanto dichiarato dal team manager del team durante il Post-Race show della F1 su YouTube. Non si può non partire dal contatto tra Bottas e. “Per me èundi gara, però era assolutamente non necessario, perché per avere un contatto bisogna essere ...

