F1 | Raikkonen penalizzato di 30 secondi per infrazione in regime di Safety Car Alonso in zona punti

Kiki Raikkonen aveva chiuso in nona posizione il GP dell'Emilia Romagna 2021, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Ma in serata è arrivata la notizia della penalizzazione da parte degli steward della FIA di 30 secondi per una infrazione in regime di Safety Car. "Nel giro precedente la ripartenza la vettura numero 7 finiva in testa-coda in curva 3. Secondo l'articolo 42.6 il pilota deve riprendere la sua posizione prima della linea della Safety Car. In caso di impossibilità a compiere l'atto, la vettura deve tornare nella pit-lane. E non è avvenuto". Il pilota finlandese esce, così, dalla zona punti a favore di Fernando Alonso che sale in decima posizione, mentre Esteban Ocon diventa nono.

