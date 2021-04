F1 | nasce il Gp di Miami | sarà inserito nel calendario del 2022

Leggi su dire

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “La Formula 1 è lieta di annunciare che il Gran Premio di Miami, all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, si unirà al mondiale di F1 della Fia nel 2022 con un contratto di dieci anni. La data esatta della gara nel calendario del prossimo anno sarà definito in un secondo momento”. Lo comunica in una nota la Formula 1, spiegando che “il circuito sarà di 5,41 km, avrà 19 curve, 3 rettilinei e il potenziale per 3 zone DRS con una velocità massima stimata di 320 km orari”.