F1 | Mick Schumacher | “Non è stato un GP di Imola facile | l’importante era arrivare al traguardo”

Non è stato un GP di Imola facile per Mick Schumacher. Il tedesco della Haas ha concluso in sedicesima posizione la prova sul circuito del Santerno, secondo round del Mondiale 2021 di F1, condizionata dalla pioggia e da un asfalto assai insidioso. Peccando di inesperienza, Mick si è girato in rettilineo quando era presente la Safety Car. "E' stata la prima volta che ho corso con una Formula 1 in condizioni di bagnato, sicuramente non è stato facile. Ad essere onesti non ero abbastanza sicuro di cosa fosse successo nel momento in cui mi sono girato, è accaduto tutto velocemente. Non so se sono stato troppo aggressivo o se è stata una pozzanghera o altro. È qualcosa che analizzeremo ma sono abbastanza deluso da me stesso"

SkySportF1 : ?? Mick Schumacher va a muro mentre scalda le gomme in pieno rettilineo! #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: Ingenuità di Mick #Schumacher e un tracciato come qullo di Imola non concede sconti. Forza Mick, è solo sbagliando che si… - 93Jacky7 : A Hamilton però gli hanno aperto la pit line, no come a Mick Schumacher, il solito bimbo raccomandato e viziato… - Eurosport_IT : Ingenuità di Mick #Schumacher e un tracciato come qullo di Imola non concede sconti. Forza Mick, è solo sbagliando… - vale36171114 : RT @antonio_bozz_7: Pit lane chiusa e mick Schumacher senza ala anteriore?? #ImolaGP -