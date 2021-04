F1 | Imola | nella pioggia brilla Verstappen In crescita la Ferrari

(Di domenica 18 aprile 2021) La Formula 1 torna nel nostro paese con il GP di. Trionfa, Hamilton sbaglia ma recupera. InleIl circus della Formula 1 ritorna in Italia con il GP di, colpi di scena, mille emozioni: il Gran Premio dell’Emilia Romagna non delude e si candida a gara dell’anno. Alla fine a trionfare è Maxche domina dal primo giro: alle sue spalle succede di tutto, il podio lo completano Hamilton e Norris mentre lesi accontentato di quarta e quinta posizione (Leclerc e Sainz rispettivamente). Out Bottas e Russell in un violento incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. La Gara Sotto unaintensa e insidiosa, arrivano emozioni forti già nei primi metri con il ...

Il tedesco dovrà scontare uno stop ando go di 10' per un errore del teamfase pre ...scontare 10 secondi di stop and go La pioggia è cessata e non dovrebbe più far capolino sul circuito di...Infine(9). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste ... Purtroppo, si registrano 21 nuovi decessi : 2 a Parma (una donna di 86 e un uomo di 101 anni); 1...Max Verstappen vince il Gp Emilia Romagna ad Imola al termine di una gara pazza sì ma sempre ... Intanto Stroll ha passato Gasly tagliando nella ghiaia al Tamburello. GIRO 12/63 Sainz si mette a ...Max Verstappen trionfa a Imola: con la red Bull si è preso di forza la prima posizione alla prima staccata facendo a sportellate con Lewis Hamilton partito dalla pole. Gran Premio ricco di emozioni e ...