F1 GP Emilia Romagna 2021, tremendo incidente Bottas-Russell: tanta paura, botta violenta (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Pauroso incidente con coinvolti George Russell e Valtteri bottas: i due si schiantano al Tamburello a oltre 300 orari scaturendo la bandiera rossa. Tantissimi detriti in curva 2 a causa di una fraintendimento tra i due: il britannico sul rettilineo ha provato il sorpasso sul finlandese, il quale ha leggermente sterzato verso il giovane. Il pilota della Williams reagisce forse anche oltre rispetto all'azione del pilota Mercedes, tamponando quest'ultimo: contatto tremendo tra i due e gara bloccata dalla bandiera rossa. Si dovrà ripartire dalla griglia di partenza. SCINTILLE Russell-bottas: DITO MEDIO E PUGNO SUL CASO (VIDEO) HAMILTON CONTRO LE BARRIERE: IL BRITANNICO RIPARTE A FATICA (VIDEO) SportFace.

