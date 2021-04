F1, diretta GP Emilia Romagna: a Imola piove. Hamilton sfida la Red Bull, Ferrari terza incomoda (Di domenica 18 aprile 2021) piove a Imola su quasi tutto l'autodromo e le strategie studiate ieri dopo la bellissima qualifica sono saltate. Bisogna azzerare tutto e sull'impegnativo tracciato in riva al fiume... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021)su quasi tutto l'autodromo e le strategie studiate ieri dopo la bellissima qualifica sono saltate. Bisogna azzerare tutto e sull'impegnativo tracciato in riva al fiume...

Advertising

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ????… - peoplexpressit : F1 Gp Imola: diretta streaming GP Emilia-Romagna - mvb66 : Sto Guardando GP Made in Italy e Emilia Romagna. Gara in onda su TV8 - ...Emilia Romagna (diretta) - Edizione n.… - Patrizia_MB : RT @SkySportF1: Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #F… -