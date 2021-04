F1, aria di sfida tra Hamilton e Verstappen: la spallata è voluta? (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Saranno i protagonisti del mondiale 2021 di F1. Lewis Hamilton e Max Verstappen oltre a dare spettacolo in pista, si “scontrano” anche a piedi. La spallata non è passata inosservata. Incidente o sfida tra i due colleghi? Leggi su itasportpress (Di domenica 18 aprile 2021) Saranno i protagonisti del mondiale 2021 di F1. Lewise Maxoltre a dare spettacolo in pista, si “scontrano” anche a piedi. Lanon è passata inosservata. Incidente otra i due colleghi?

Advertising

_thymos : Ma per caso c’è aria di raccomandazione in questa sfida? #Amici20 - giusycuccaro02 : Per chi dice cringe sono due tipi di esibizioni una è l’emozione e latra ventata di aria fresca che riporta nel su… - AmbaraAbba : @GuidoAnzuoni @assurdistan Prima no, ma ora si. Un giovine idiota e fumatore svampava allegramente verso di me, cit… - mb9939 : RT @kscarlett22_: Ma non amo quei due che si guardano con aria di sfida, anche meno che Marta continua a non essere un trofeo #ilparadisod… - _Valealizzi_ : RT @kscarlett22_: Ma non amo quei due che si guardano con aria di sfida, anche meno che Marta continua a non essere un trofeo #ilparadisod… -