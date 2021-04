F1, annunciato il GP di Miami nel calendario del Mondiale 2022 (Di domenica 18 aprile 2021) La stagione 2022 della F1 sarà quella dei cambiamenti. C’è attesa, infatti, per le nuove monoposto che competeranno nel prossimo Mondiale viste le novità tecniche. Tuttavia, un’altra novità riguarda l’inserimento nel calendario dell’anno venturo del GP di Miami. Ad annunciarlo è stata la F1, attraverso una comunicazione ufficiale. Il circuito è localizzato nella zona dei Miami Gardens, nelle vicinanze del noto Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins. La pista sarà lunga 5.41 km e prevede 19 curve, tre rettilinei e potenzialmente tre zone DRS, con una velocità massima stimata di 320 km/h. L’idea di organizzare una gara in Florida ha, chiaramente, dei riflessi economici importanti e nello stesso tempo si vuol attirare l’attenzione del pubblico americano nei confronti della ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) La stagionedella F1 sarà quella dei cambiamenti. C’è attesa, infatti, per le nuove monoposto che competeranno nel prossimoviste le novità tecniche. Tuttavia, un’altra novità riguarda l’inserimento neldell’anno venturo del GP di. Ad annunciarlo è stata la F1, attraverso una comunicazione ufficiale. Il circuito è localizzato nella zona deiGardens, nelle vicinanze del noto Hard Rock Stadium, la casa deiDolphins. La pista sarà lunga 5.41 km e prevede 19 curve, tre rettilinei e potenzialmente tre zone DRS, con una velocità massima stimata di 320 km/h. L’idea di organizzare una gara in Florida ha, chiaramente, dei riflessi economici importanti e nello stesso tempo si vuol attirare l’attenzione del pubblico americano nei confronti della ...

