Esonero Pirlo, momento decisivo in casa Juve: le ultimissime (Di domenica 18 aprile 2021) L'Esonero di Pirlo è il tema caldo di queste ore in casa Juve ove si sta discutendo di un possibile cambio di panchine last minute Una sconfitta che potrebbe costare parecchio ad Andrea Pirlo ed al suo futuro come allenatore. 1-0 al Gewiss Stadium significano soltanto 3 punti di distacco dal Napoli – attualmente quinto L'articolo proviene da Inews.it.

dg1974it : La #Juve quest’anno va così bene che stasera ci tocca tifare Inter! ?????? #Pirlo #Esonero #ZeroTitoli - tommasotaver : Spero in un esonero immediato ad Andrea Pirlo, ha rovinato un intera stagione calcistica! #AtalantaJuve - Mr_Opinion_NN : #AtalantaJuve esonero #Pirlo subito. A rischio la Champions. - ytsom : RT @lucaisnardi: Non tifo per l'esonero di Pirlo, ma senza uno scossone in Champions non ci andiamo. #FinoAllaFine #forzajuve sempre e comu… - Lorenzo32958669 : @romeoagresti Quello che più manca (buona sorte a parte) è la forza mentale, virtù che rende forti, al di là dei pr… -