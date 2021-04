Eriksen: “Volevamo vincere ma va bene così. Siamo vicini al traguardo” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, ha parlato a Inter TV, dopo il pareggio con il Napoli. Queste le parole del centrocampista: “Sono destro, ma mi piace anche calciare con il sinistro. Se necessario non mi tiro indietro. Sono cresciuto cercando di allenare entrambi i piedi, per le punizioni comunque uso sempre il destro. Se Siamo soddisfatti? Siamo venuti per vincere e Siamo stati sfortunati nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo lottato per cercare il pareggio, ci Siamo riusciti e alla fine abbiamo conquistato un punto fondamentale. A questo punto abbiamo comunque una gara in meno e poco a poco ci stiamo avvicinando al traguardo finale. Volevamo vincere, ma l’importante è aver comunque raccolto punti in un campo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Il centrocampista dell’Inter, Christian, ha parlato a Inter TV, dopo il pareggio con il Napoli. Queste le parole del centrocampista: “Sono destro, ma mi piace anche calciare con il sinistro. Se necessario non mi tiro indietro. Sono cresciuto cercando di allenare entrambi i piedi, per le punizioni comunque uso sempre il destro. Sesoddisfatti?venuti perstati sfortunati nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo lottato per cercare il pareggio, ciriusciti e alla fine abbiamo conquistato un punto fondamentale. A questo punto abbiamo comunque una gara in meno e poco a poco ci stiamo avvicinando alfinale., ma l’importante è aver comunque raccolto punti in un campo ...

Advertising

infoitinterno : Eriksen: “Abbiamo lottato sempre, volevamo vincere. Oggi un bel passo, mancano…” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Eriksen a InterTV: 'Volevamo vincere, ma siamo comunque soddisfatti del pareggio in un campo difficile' - BluFox70 : RT @FcInterNewsit: Eriksen a InterTV: 'Volevamo vincere, ma siamo comunque soddisfatti del pareggio in un campo difficile' - DrG0nz000 : RT @FcInterNewsit: Eriksen a InterTV: 'Volevamo vincere, ma siamo comunque soddisfatti del pareggio in un campo difficile' - FcInterNewsit : Eriksen a InterTV: 'Volevamo vincere, ma siamo comunque soddisfatti del pareggio in un campo difficile' -