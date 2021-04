ELMS, Barcellona: Robert Kubica vince all’esordio in LMP2, bene Pasini in LMP3. Ferrari conquista la GTE (Di domenica 18 aprile 2021) Si è chiusa la prima competizione dell’European Le Mans Series, in pista in Spagna per la 4h di Barcellona. Il polacco Robert Kubica, all’esordio nella categoria, firma il successo con l’Oreca #41 in compagnia dell’elvetico Louis Deletraz e del cinese Yifei Ye. Il terzetto si impone con WRT, formazione iscritta per la prima volta a tempo pieno nel campionato in LMP2. Nella classe regina lo spettacolo non è mancato. Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries (G-Drive #26) hanno gestito i passaggi iniziali prima di cedere il passo a Deletraz. Lo svizzero, anch’esso al debutto, ha imposto un ritmo impressionante ed ha allungato sui rivali. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal (Panis Racing #65) e Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 (United Autosports) hanno cercato di tenere il passo con ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Si è chiusa la prima competizione dell’European Le Mans Series, in pista in Spagna per la 4h di. Il polacconella categoria, firma il successo con l’Oreca #41 in compagnia dell’elvetico Louis Deletraz e del cinese Yifei Ye. Il terzetto si impone con WRT, formazione iscritta per la prima volta a tempo pieno nel campionato in. Nella classe regina lo spettacolo non è mancato. Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries (G-Drive #26) hanno gestito i passaggi iniziali prima di cedere il passo a Deletraz. Lo svizzero, anch’esso al debutto, ha imposto un ritmo impressionante ed ha allungato sui rivali. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal (Panis Racing #65) e Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 (United Autosports) hanno cercato di tenere il passo con ...

Advertising

Speedliveit : #ELMS – 1AIM Villorba Corse sfiora il podio alla 4 Ore di Barcellona - egidio_gialdini : Barcellona, domenica 18 aprile 2021 1a gara e prima vittoria per la FERRARI 488 GTE di Iron LYNX nella European Le… - Speedliveit : #ELMS – 1AIM Villorba Corse sfiora il podio alla 4 Ore di Barcellona - LiveGPit : #ELMS 4h Barcellona: WRT mette in riga tutti, Ferrari svetta in GTE ? @luca_pelle2508 - LuigiCalligari : Il mio commento della partenza della 4 ore di Barcellona, prima tappa del campionato European Le Mans Series 2021.… -