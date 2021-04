Ecco un metodo naturale per allontanare gli insetti dalle piante. Economico ed efficace! (Di domenica 18 aprile 2021) Facendo un giretto nel reparto dei detergenti, ci sarà capitato di imbatterci in un panetto giallo dalla consistenza gelatinosa chiamato sapone giallo potassico. Probabilmente non lo abbiamo nemmeno preso in considerazione. E’ uno di quei prodotti non troppo conosciuti anche se in realtà è un detergente che è in commercio da anni. Il motivo è semplice perché, una volta conosciute le sue potenzialità, non lo si abbandona più. Naturalmente nasce come sapone ma, oggi, vogliamo vedere come usarlo come antiparassitario per le piante non ne faremo più a meno. Come preparare l’antiparassitario con il sapone giallo potassico Preparare un prodotto antiparassitario con il sapone giallo potassico è davvero elementare. Prendiamo un litro di acqua distillata. In realtà potremo usare anche della semplice acqua di rubinetto ma non deve essere troppo dura, perché potrebbe rovinare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 aprile 2021) Facendo un giretto nel reparto dei detergenti, ci sarà capitato di imbatterci in un panetto giallo dalla consistenza gelatinosa chiamato sapone giallo potassico. Probabilmente non lo abbiamo nemmeno preso in considerazione. E’ uno di quei prodotti non troppo conosciuti anche se in realtà è un detergente che è in commercio da anni. Il motivo è semplice perché, una volta conosciute le sue potenzialità, non lo si abbandona più. Naturalmente nasce come sapone ma, oggi, vogliamo vedere come usarlo come antiparassitario per lenon ne faremo più a meno. Come preparare l’antiparassitario con il sapone giallo potassico Preparare un prodotto antiparassitario con il sapone giallo potassico è davvero elementare. Prendiamo un litro di acqua distillata. In realtà potremo usare anche della semplice acqua di rubinetto ma non deve essere troppo dura, perché potrebbe rovinare ...

