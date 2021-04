Dramma nel Napoletano, uomo travolto e ucciso da treno regionale (Di domenica 18 aprile 2021) Torre Annunziata. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno regionale della linea Napoli-Salerno, all’altezza di un passaggio a livello posto a ridosso della stazione di Torre Annunziata. Al momento non sono ancora state rese note le generalità. Torre Annunziata, uomo travolto e ucciso da treno regionale A darne notizia è La Repubblica. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Torre Annunziata. Unè statoda undella linea Napoli-Salerno, all’altezza di un passaggio a livello posto a ridosso della stazione di Torre Annunziata. Al momento non sono ancora state rese note le generalità. Torre Annunziata,daA darne notizia è La Repubblica. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Massimo71043304 : @94Chiaretta @Cruise_Girl_9 @catlatorre Anche Lamorgese li ha tenuti x 11 gg in mare prima delle elezioni regionali… - medicojunghiano : RT @Tritti001: Ho lavorato per oltre 20 anni nel privato, ne conosco i problemi e il dramma attuale, poi ho deciso di cambiare, l’ho fatto… - MatthewWoody : RT @antonioripa: #ACivicDuty #Covid19Italia Morti nel mondo per #COVID19 28 Settembre 2020: 1 Milione 15 Gennaio: 2 Milioni 17 Aprile: 3 M… - calabraducia : RT @gionnipa: Il genio assoluto. Smetterò di ridere (con tutto il rispetto per il dramma) nel 2027. - gionnipa : Il genio assoluto. Smetterò di ridere (con tutto il rispetto per il dramma) nel 2027. -