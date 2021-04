“Draghi non ne ha azzeccata una, neanche sui vaccini”. Il professor Galli lancia l’allarme-estate (Di domenica 18 aprile 2021) Le riaperture in Italia dal 26 aprile fanno infuriare Massimo Galli. “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una”, dice l’infettivologo del Sacco di Milano in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La preoccupazione di Galli è che possano tornare a salire i contagi. “Ci saranno un milione di infezioni attive in Italia o pensate che tutti i positivi si fanno il tampone e vengono a saperlo?”, domanda il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco e docente alla Statale. L’attacco di Massimo Galli a Draghi “Sotto casa mia qui a Milano c’è un mercatino all’aperto, poco fa (ieri mattina, ndr) ci sono passato ed era strapieno come non succedeva da mesi. Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di ‘liberi-tutti’ che proprio non ci potremmo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 aprile 2021) Le riaperture in Italia dal 26 aprile fanno infuriare Massimo. “Il premiersul Covid non ne hauna”, dice l’infettivologo del Sacco di Milano in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La preoccupazione diè che possano tornare a salire i contagi. “Ci saranno un milione di infezioni attive in Italia o pensate che tutti i positivi si fanno il tampone e vengono a saperlo?”, domanda il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco e docente alla Statale. L’attacco di Massimo“Sotto casa mia qui a Milano c’è un mercatino all’aperto, poco fa (ieri mattina, ndr) ci sono passato ed era strapieno come non succedeva da mesi. Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di ‘liberi-tutti’ che proprio non ci potremmo ...

