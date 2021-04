Dopo essersi intestata le riaperture, il nuovo fronte della Lega diventa il coprifuoco: «Lo toglieremo» (Di domenica 18 aprile 2021) La strategia della Lega è quella di fare opposizione al governo (pur standoci) alzando l’asticella delle richieste. Dopo che il segretario Matteo Salvini si è intestato il successo delle riaperture, dovuto secondo gli esperti alle speranze della bella stagione, ora è il momento del coprifuoco da Coronavirus. L’esecutivo ha assicurato che resterà in vigore fino al 30 maggio, ma la Lega ha già annunciato battaglia. «Prossimi obiettivi: anticipare riaperture al chiuso e cancellare il coprifuoco delle 22», ha detto Salvini. Il punto è che, con la riapertura dei ristoranti anche di sera prevista a maggio, tenere il coprifuoco sembra essere controintuitivo. Pur non escludendo di toglierlo in estate, il governo vuole ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) La strategiaè quella di fare opposizione al governo (pur standoci) alzando l’asticella delle richieste.che il segretario Matteo Salvini si è intestato il successo delle, dovuto secondo gli esperti alle speranzebella stagione, ora è il momento delda Coronavirus. L’esecutivo ha assicurato che resterà in vigore fino al 30 maggio, ma laha già annunciato battaglia. «Prossimi obiettivi: anticipareal chiuso e cancellare ildelle 22», ha detto Salvini. Il punto è che, con la riapertura dei ristoranti anche di sera prevista a maggio, tenere ilsembra essere controintuitivo. Pur non escludendo di toglierlo in estate, il governo vuole ...

Advertising

SkyTG24 : Con la favola “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” ci ha incoraggiato a sconfiggere le n… - GianlucaGioetti : @MariuzzoAndrea Il sultano Ferjid dopo essersi ricomprato il tappeto - azessandro : Il tutto dopo essersi mangiati l'impossibile. Secondo tempo da TSO, camminavano in campo. Basta, chissà che la stag… - francoliver2 : La prima, soffrono di protagonismo, dopo essersi laureati con il 18 politico sono diventati famosi, anzi fumosi! - RobChippedEdge : ma ovviamente abbiamo il salvatore Gesù cristo Ben che dice al tipo di dividere il batterio che è in me così stiamo… -