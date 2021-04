Donatella Rettore furibonda: “Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno, perché non sono stata ancora vaccinata?” (Di domenica 18 aprile 2021) A Domenica In si torna a parlare dei ritardi nella campagna vaccinale. Donatella Rettore, 65 anni, in collegamento da casa, racconta la sua situazione: “Non sono così anziana, ma sono comunque una ultrasessantenne con patologie. sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno e vorrei essere vaccinata”. Poi va sullo specifico della situazione del Veneto, dove vive: “Luca Zaia dice che ci sono stati ritardi nelle consegne e che sono mancate le dose, ma mi viene da chiedermi: perché nel Lazio o in Liguria sono più avanti? A loro forse le dosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) A Domenica In si torna a parlare dei ritardi nella campagna vaccinale., 65 anni, in collegamento da casa, racconta la sua situazione: “Noncosì anziana, macomunque una ultrasessantenne con patologie.e hounaale vorrei essere”. Poi va sullo specifico della situazione del Veneto, dove vive: “Luca Zaia dice che cistati ritardi nelle consegne e chemancate le dose, ma mi viene da chiedermi:nel Lazio o in Liguriapiù avanti? A loro forse le dosi ...

