Donatella Rettore: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlio, canzoni, altezza, Instagram (Di domenica 18 aprile 2021) Torna il consueto appuntamento della domenica con Domenica In. Per lo spazio dedicato all’attualità, come ospite ci sarà Donatella Rettore in attesa di essere vaccinata. Donatella Rettore: chi è, età, carriera Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953. Figlia di una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, e del commerciante Sergio Rettore. Donatella si è diplomata con il massimo dei voti all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ma ha da sempre coltivato la sua passione per la musica. A 10 anni, infatti, ha creato il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Torna il consueto appuntamento della domenica con Domenica In. Per lo spazio dedicato all’attualità, come ospite ci saràin attesa di essere vaccinata.: chi è, età,è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953. Figlia di una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, e del commerciante Sergiosi è diplomata con il massimo dei voti all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ma ha da sempre coltivato la sua passione per la musica. A 10 anni, infatti, ha creato il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibiva nelle parrocchie cantando ledi Caterina Caselli. Dopo la ...

Advertising

zazoomblog : La lite tra Donatella Rettore e Loredana Bertè cosa è successo - #Donatella #Rettore #Loredana #Bertè - zazoomblog : Donatella Rettore sapete che diploma ha? Ha ottenuto il massimo dei voti: da non credere! - #Donatella #Rettore… - matteo_tasca : Bravo Alessandro, non vedo l’ora di vederti ballare a Tale e Quale Show dietro a Donatella Rettore che imita Whitne… - radiolisola : #NowPlaying: Donatella Rettore - Splendido splendente - sonikmusicnet : Ora in onda: Donatella Rettore - Far West -