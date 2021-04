Domenica Live, Manuela Arcuri: silenzio rotto sull’ex Al Habtoor e su Mauro Romano (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica Live L’attrice ha rotto il silenzio su Mohammed Al Habtoor, l’uomo arabo che Bianca Colaianni è convinta essere suo figlio Pubblicato su 18 Aprile 2021 Manuela Arcuri, 44 anni, a Domenica Live ha parlato per la prima volta da quando è riesploso il caso ‘Mauro Romano’, dicendo la sua opinione su Mohammed Al Habtoor, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al Habtoor. Mauro Romano è scomparso nel nulla il 21 giugno 1977 in provincia di Lecce. Da allora la madre Bianca Colaianni non ha smesso di cercarlo. Nel 2007, sfogliando una rivista trova una ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)L’attrice hailsu Mohammed Al, l’uomo arabo che Bianca Colaianni è convinta essere suo figlio Pubblicato su 18 Aprile 2021, 44 anni, aha parlato per la prima volta da quando è riesploso il caso ‘’, dicendo la sua opinione su Mohammed Al, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Alè scomparso nel nulla il 21 giugno 1977 in provincia di Lecce. Da allora la madre Bianca Colaianni non ha smesso di cercarlo. Nel 2007, sfogliando una rivista trova una ...

