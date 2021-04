Domenica In, Mara Venier piange la storica collaboratrice Carmela (Di domenica 18 aprile 2021) All’inizio della trentaduesima puntata di “Domenica In”, Mara Venier ricorda Carmela Fiorentino, storica gobbista del programma Più volte nel corso delle passate puntate, Mara Venier le si era rivolta per augurarle una pronta guarigione. Oggi, la notizia che la conduttrice veneziana e signora della Domenica pomeriggio di Raiuno non avrebbe mai voluto dare: a causa del Covid-19 è venuta a mancare Carmela Fiorentino, storica gobbista di “Domenica In”. La signora Carmela, di soli cinquant’anni, aveva tre figli ed ha conosciuto suo marito Fabrizio (anche lui facente parte della squadra della Venier) proprio grazie al contenitore Domenicale ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) All’inizio della trentaduesima puntata di “In”,ricordaFiorentino,gobbista del programma Più volte nel corso delle passate puntate,le si era rivolta per augurarle una pronta guarigione. Oggi, la notizia che la conduttrice veneziana e signora dellapomeriggio di Raiuno non avrebbe mai voluto dare: a causa del Covid-19 è venuta a mancareFiorentino,gobbista di “In”. La signora, di soli cinquant’anni, aveva tre figli ed ha conosciuto suo marito Fabrizio (anche lui facente parte della squadra della) proprio grazie al contenitorele ...

Advertising

fseviareggio : RT @Adnkronos: #DomenicaIn, le lacrime di #MaraVenier per la collaboratrice. - infoitcultura : Mara Venier apre in lacrime Domenica In per la morte della collaboratrice Carmela malata di Covid - infoitcultura : “Disperati, non ce l’aspettavamo”, lutto a Domenica In, Mara Venier in lacrime - infoitcultura : Sabrina Ferilli a Domenica In: «Fui scartata perché troppo 'italica'». E Mara Venier le insegna a usare Instagram - ioraadd : grazie a zia Mara e a Sabri per avermi svoltato la domenica ??????????????? #DomenicaIn #sabrinaferilli #maravenier -