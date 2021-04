Domenica In, Mara Venier in lacrime per la morte di Carmela: “Era il mio punto di riferimento” (Di domenica 18 aprile 2021) Mara Venier ha aperto il suo programma, Domenica In, in lacrime: la conduttrice saluta la sua collaboratrice storica, Carmela, morta a causa del Covid. Oggi, Domenica 18 aprile 2021, è in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Mara Venier è tornata in diretta con il suo show d’intrattenimento in onda su Rai Uno. E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 18 aprile 2021)ha aperto il suo programma,In, in: la conduttrice saluta la sua collaboratrice storica,, morta a causa del Covid. Oggi,18 aprile 2021, è in onda un nuovo appuntamento conIn.è tornata in diretta con il suo show d’intrattenimento in onda su Rai Uno. E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ioraadd : grazie a zia Mara e a Sabri per avermi svoltato la domenica ??????????????? #DomenicaIn #sabrinaferilli #maravenier - peppe844 : #DomenicaIn Mara Venier apre Domenica In in lacrime: 'È morta Carmela siamo affranti' - MrGioGio77 : Domenica In di Mara Venier rimane l’appuntamento più godibile del fine settimana per antonomasia. Fatevene una ragione. #DomenicaIn - MessinaMag : La domenica di Rai1…, è “In”, con Mara Venier - Quellaetero : Mara cara Se farai il 30% di share è solo grazie a Sabrina Ferilli che non ha reso noiosa questa domenica… -