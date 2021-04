Domenica In, le lacrime di Mara Venier: “Ciao Carmela” (Di domenica 18 aprile 2021) “La nostra Carmela è venuta a mancare”. Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime aprendo la puntata di Domenica In e ricordando la sua collaboratrice, morta per covid. “Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) “La nostraè venuta a mancare”.non riesce a trattenere leaprendo la puntata diIn e ricordando la sua collaboratrice, morta per covid. “non era solo la gobbista di, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse.era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

