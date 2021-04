Domenica 18 aprile sono stati rilevati 169 nuovi contagi (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. sono inoltre 3.903 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 52 casi (1,33%). I decessi registrati sono 8, a cui se ne aggiungono cinque pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 57, mentre calano quelli in altri reparti che risultano essere 377. I decessi complessivamente ammontano a 3.601, con la seguente suddivisione territoriale: 762 a Trieste, 1.913 a Udine, 654 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti sono 84.937, i clinicamente guariti 5.087, mentre le persone in isolamento oggi scendono a ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.147 tamponi molecolari169con una percentuale di positività del 4,07%.inoltre 3.903 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali52 casi (1,33%). I decessi registrati8, a cui se ne aggiungono cinque pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 57, mentre calano quelli in altri reparti che risultano essere 377. I decessi complessivamente ammontano a 3.601, con la seguente suddivisione territoriale: 762 a Trieste, 1.913 a Udine, 654 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti84.937, i clinicamente guariti 5.087, mentre le persone in isolamento oggi scendono a ...

