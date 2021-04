Docente Morto il Giorno Dopo il Vaccino, Riesumata La Salma di Sandro Tognatti (Di domenica 18 aprile 2021) La Salma di Sandro Tognatti, il 57enne Docente Morto il Giorno Dopo il Vaccino AstraZeneca, sarà Riesumata per poter procedere ad altri accertamenti. In particolare si cercheranno tracce di eventuali ... Leggi su youreduaction (Di domenica 18 aprile 2021) Ladi, il 57enneililAstraZeneca, saràper poter procedere ad altri accertamenti. In particolare si cercheranno tracce di eventuali ...

Advertising

veneziana4 : Docente di Cossato morto dopo il vaccino AstraZeneca, chiesta l’estumulazione per ulteriori esami - infoiteconomia : Docente di Cossato morto dopo il vaccino AstraZeneca, chiesta l’estumulazione per ulteriori esami - EnzoDeLuca19881 : RT @LaStampa: Docente di Cossato morto dopo il vaccino AstraZeneca, chiesta l’estumulazione per ulteriori esami - ClaudiaPanthi : RT @LaStampa: Docente di Cossato morto dopo il vaccino AstraZeneca, chiesta l’estumulazione per ulteriori esami - SAPAFER : RT @LaStampa: Docente di Cossato morto dopo il vaccino AstraZeneca, chiesta l’estumulazione per ulteriori esami -