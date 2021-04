Disinfettare e pulire il telefono: cosa puoi usare e cosa no (Di domenica 18 aprile 2021) pulire il telefono e disinfettarlo è molto importante, soprattutto perché sulla sua superficie o sulla cover utilizzata si accumula una tale quantità di sporcizia da rendere poco igienico ogni tocco che facciamo su di esso. Oggi si utilizza il telefono in ogni tipo di ambiente, lo si poggia su tavoli più disparati, lo troviamo spesso appoggiato sulle sedie ma anche su banconi del bagno o luoghi pubblici non proprio igienizzati a dovere, senza contare poi il sudore che si lascia su uno smartphone dopo una telefonata lunga, i tocchi fatti con le mani sporche e le polveri che si accumulano dentro le tasche o la borsa in cui si tiene il cellulare.I telefoni si sporcano facilmente, ma è anche facile pulirli ed igienizzarli per evitare il contatto con microorganismi che possono portare malattie; tra queste come non citare il SARS-CoV-2, ... Leggi su navigaweb (Di domenica 18 aprile 2021)ile disinfettarlo è molto importante, soprattutto perché sulla sua superficie o sulla cover utilizzata si accumula una tale quantità di sporcizia da rendere poco igienico ogni tocco che facciamo su di esso. Oggi si utilizza ilin ogni tipo di ambiente, lo si poggia su tavoli più disparati, lo troviamo spesso appoggiato sulle sedie ma anche su banconi del bagno o luoghi pubblici non proprio igienizzati a dovere, senza contare poi il sudore che si lascia su uno smartphone dopo una telefonata lunga, i tocchi fatti con le mani sporche e le polveri che si accumulano dentro le tasche o la borsa in cui si tiene il cellulare.I telefoni si sporcano facilmente, ma è anche facile pulirli ed igienizzarli per evitare il contatto con microorganismi che possono portare malattie; tra queste come non citare il SARS-CoV-2, ...

