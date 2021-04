DIRETTA MotoGP | warm-up GP Portimao LIVE | Quartararo incisivo | bene Bagnaia e Morbidelli

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingil GP di Portogallo disu DAZN LADELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 10.41 Il dirigente Davide Tardozzi fa sapere che la Ducati utilizzerà al 99% gomme medie per la gara. Verità o tattica per depistare gli avversari? 10.40 Scatenato Aleix Espargarò con la Aprilia. Torna davanti in 1’40?081. 10.39 Valentino Rossi gira circa 1?2-1?5 più lento sul passo rispetto ai migliori. 10.38 Gran passo per. Ha già trovato il feeling con la hard al posteriore. E’ in testa in 1’40?111. 2° Aleix Espargarò a 0.082, 3° Mir a 0.099, 4°. 10.37 Marc Marquez, come previsto, non è ancora sceso in pista. Vuole risparmiare le forze per la gara. 10.36 ...