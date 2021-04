DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Quartararo e Rins per la vittoria, Bagnaia da podio, Rossi fuori (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE il GP di Portogallo di MotoGP su DAZN LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 -8 Impressionanti Quartararo e Rins. Continuano ad abbassare i tempi, 1’39?4! Stanno facendo una gara a parte. Zarco è terzo a 3?2 dalla coppia di testa. 4° Mir a 4?0, 5° Bagnaia a 4?4, 6° Morbidelli a 5?4, 7° Binder a 7?2, 8° Aleix Espargarò a 8?2, 9° Marc Marquez a 8?7. -9 Bagnaia E’ QUINTO! Sfrutta la potenza del motore Ducati e si libera di Morbidelli! Ora ha davanti Mir, mentre Zarco è più distante. Ma il podio non è impossibile. Prosegue la gara anonima di Vinales, 14°. -10 Bagnaia sta attaccando Morbidelli per il quinto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingil GP di Portogallo disu DAZN LADELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 -8 Impressionanti. Continuano ad abbassare i tempi, 1’39?4! Stanno facendo una gara a parte. Zarco è terzo a 3?2 dalla coppia di testa. 4° Mir a 4?0, 5°a 4?4, 6° Morbidelli a 5?4, 7° Binder a 7?2, 8° Aleix Espargarò a 8?2, 9° Marc Marquez a 8?7. -9E’ QUINTO! Sfrutta la potenza del motore Ducati e si libera di Morbidelli! Ora ha davanti Mir, mentre Zarco è più distante. Ma ilnon è impossibile. Prosegue la gara anonima di Vinales, 14°. -10sta attaccando Morbidelli per il quinto ...

