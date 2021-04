DIRETTA MotoGP | GP Portimao LIVE | Quartararo contro tutti | Bagnaia e Morbidelli punte italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingil GP di Portogallo disu DAZN LADELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 13.18 La classifica dei piloti più vincenti della storia in 500/nel GP del Portogallo. 5 – ROSSI Valentino ITA (2001, 2002, 2003, 2004, 2007) 3 – LORENZO Jorge SPA (2008, 2009, 2010) 1 – LAWSON Eddie USA (1987) 1 – McCOY Garry AUS (2000) 1 – BARROS Alex BRA (2005) 1 – ELIAS Toni SPA (2006) 1 – PEDROSA Dani SPA (2011) 1 – STONER Casey AUS (2012) 1 – OIRA Miguel POR (2020) 13.15 La classe regina affronta la sua 16ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il ...