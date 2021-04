Diretta GP Imola: Verstappen leader, Hamilton insegue, la Ferrari di Leclerc terza (Di domenica 18 aprile 2021) Vettel sconta lo stop and go mentre Leclerc ha cambiato il passo ed ora sta girando almeno due secondi più rapido di Verstappen e Hamilton, ma è staccato di 13"Vettel ai box... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Vettel sconta lo stop and go mentreha cambiato il passo ed ora sta girando almeno due secondi più rapido di, ma è staccato di 13"Vettel ai box...

Advertising

SkySportF1 : Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ? Sainz va lungo alla Tosa mentre insegue le due @McLarenF1 (giro 16/63 ??) Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - 3nat34 : ??#F1 #diretta GP #ImolaGP LIVE: Verstappen in testa su Hamilton, Leclerc terzo, Ricciardo 6° sotto la pioggia… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica 25/63 giri di gara #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -