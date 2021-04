DIRETTA F1, GP Emilia-Romagna LIVE: smette di piovere, Hamilton vicino a Verstappen. 3° Leclerc (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30° giro/63 Tutti i piloti ora utilizzano gomme da asciutto medie, ad eccezione delle Haas che montano le soft. 30° giro/63 Anche Charles Leclerc si è fermato per cambiare le gomme. 29° giro/63 Perez si ferma, sconta i 10 secondi di penalità e poi a seguire cambia anche le gomme. 29° giro/63 Verstappen E’ DAVANTI QUANDO Hamilton RIENTRA IN PISTA! Il britannico dovrà prendersela con i meccanici per aver sbagliato il pit-stop. C’è stato un problema nel fissaggio della gomma anteriore destra. 29° giro/63 Cambia le gomme Hamilton! Pit-stop più lento di 1?6 rispetto a quello di Verstappen! 28° giro/63 Pit-stop anche per Sainz: gomme medie anche per lo spagnolo. 28° giro/63 Gomme medie per Verstappen. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30° giro/63 Tutti i piloti ora utilizzano gomme da asciutto medie, ad eccezione delle Haas che montano le soft. 30° giro/63 Anche Charlessi è fermato per cambiare le gomme. 29° giro/63 Perez si ferma, sconta i 10 secondi di penalità e poi a seguire cambia anche le gomme. 29° giro/63E’ DAVANTI QUANDORIENTRA IN PISTA! Il britannico dovrà prendersela con i meccanici per aver sbagliato il pit-stop. C’è stato un problema nel fissaggio della gomma anteriore destra. 29° giro/63 Cambia le gomme! Pit-stop più lento di 1?6 rispetto a quello di! 28° giro/63 Pit-stop anche per Sainz: gomme medie anche per lo spagnolo. 28° giro/63 Gomme medie per. ...

SkySportF1 : Alle 15 il via del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: a Imola pista bagnata #ImolaGP ????… - SkySportF1 : ? Sainz va lungo alla Tosa mentre insegue le due @McLarenF1 (giro 16/63 ??) Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica 30/63 giri di gara #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica 30/63 giri di gara #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -