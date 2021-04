DIRETTA F1 | GP Emilia-Romagna LIVE | la radio costa il podio alla Ferrari Binotto | “Leclerc non ci sentiva”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DEL GP DI IMOLA DI F1 LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI DEL MONDIALE DI F1 LA CLASSIFICA COSTRUTTORI DEL MONDIALE DI F1:QUARTA LEWIS HAMILTON: “PER FORTUNA NON FACCIO MOLTI ERRORI” CHARLES: “LAFATICA IN RETTILINEO” CARLOS SAINZ: “OGGI HO DATO TUTTO” MATTIA: “LANON FUNZIONAVA” 17.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 17.16 Questa la classifica costruttori: 1 MERCEDES 60 2 RED BULL RACING HONDA 53 3 MCLAREN MERCEDES 41434 5 ASTON MARTIN MERCEDES 7 6 ALPHATAURI HONDA 6 7 ALFA ROMEO ...