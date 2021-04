Dieci giorni obbligatori per chi viene da Brasile, Argentina, Cile, Sudafrica e Guyana (Di domenica 18 aprile 2021) Covid, la Francia impone la quarantena per cinque paesi a rischio, il provvedimento entrerà pienamente in vigore dal prossimo 24 aprile Covid, la Francia impone la quarantena per cinque paesi a rischio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Covid, la Francia impone la quarantena per cinque paesi a rischio, il provvedimento entrerà pienamente in vigore dal prossimo 24 aprile Covid, la Francia impone la quarantena per cinque paesi a rischio su Notizie.it.

Advertising

GirolamoMaggio : RT @fulvio_oscar: Tribunale di Hillary Clinton che si è concluso giovedì. 15 aprile con verdetto di colpevolezza e sentenza da impiccare tr… - aleniggaz : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo perso. Dieci giorni in cui abbiamo vissuto ogni istante ed ogni suo impercettibile progresso sulla nostra pelle,… - CasadegliElfi : RT @EStradini: Tra una settimana dieci giorni Ingo verrà sottoposto a intervento d castrazione, detartrasi e esami del sangue. In prevent… - ElisaCuccolo : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo perso. Dieci giorni in cui abbiamo vissuto ogni istante ed ogni suo impercettibile progresso sulla nostra pelle,… - fghiosso : RT @Pinucci63757977: Però l' Alpino ne ha fatti vaccinare 350mila in un giorno, fanno un milione ogni tre giorni, dieci milioni in un mese.… -