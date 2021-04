Di nuovo liberi gli arrestati per i dati Covid manipolati in Sicilia (Di domenica 18 aprile 2021) L'inchiesta sui dati del Covid manipolati in Sicilia prenderà "nuova vita" al tribunale di Trapani. Intanto sono scaduti i termini di custodia cautelare per gli indagati e sarà proprio la procura ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) L'inchiesta suidelinprenderà "nuova vita" al tribunale di Trapani. Intanto sono scaduti i termini di custodia cautelare per gli indagati e sarà proprio la procura ...

