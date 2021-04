De Roon sempre concreto | Djimsiti è una roccia | Freuler gioca sul velluto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 aprile 2021) GOLLINI 6: Esce bene su Dybala in avvio, quando deve usare i piedi per le ripartenze mostra tutti i suoi limiti procurando più di un rischio che pure Gasperini dalla panchina fa notare. Al 34’ non aiuta Maehle che inventa un pasticcio che Morata non sfrutta, grazie anche alla prontezza di. Più sicuro nel secondo tempo, di testa appena fuori area in avvio poi con i pugni a pulire l’area nel finale su palla indirizzata da Cuadrado. TOLOI 6,5: Tiene Chiesa lontano dall’area a scanso di cascate. Orsato è comunque un buon alleato al punto che Chiesa da solo ci rimette i muscoli e deve uscire. Dal suo piede l’intuizione per Malinovskyi che aspettava solo quello.7: Rendimento costante,senza correre rischi anche con rinvii parrocchiali che fanno comunque risultato. PALOMINO 7,5:, Morata non lo ...