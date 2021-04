De Paul come Cristiano Ronaldo, Mele: “Sono senza scuorno”. Il commento da applausi (Di domenica 18 aprile 2021) Ci risiamo, due pesi e due misure. Il fallo commesso da De Paul in Crotone-Udinese assomiglia moltissimo a quello commesso da Cristiano Ronaldo nel match tra Juve e Cagliari. Guardando le immagini i due falli Sono praticamente identici per pericolosità, ma quello che cambia è la decisione arbitrale. Nel caso di De Paul l’arbitro Massimi ha deciso di espellere il giocatore friulano. Discorso diverso per Cristiano Ronaldo che colpisce Cragno a Cagliari, in quel caso Calvarese decise di non espellere il portoghese e non fu nemmeno richiamato al Var da Chiffi per rivedere meglio l’azione. Su questi due episodi è arrivato il commento sui social del giornalista Silver Mele che scrive: “Fotogramma bipartito, alla stregua di logiche che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) Ci risiamo, due pesi e due misure. Il fallo commesso da Dein Crotone-Udinese assomiglia moltissimo a quello commesso danel match tra Juve e Cagliari. Guardando le immagini i due fallipraticamente identici per pericolosità, ma quello che cambia è la decisione arbitrale. Nel caso di Del’arbitro Massimi ha deciso di espellere il giocatore friulano. Discorso diverso perche colpisce Cragno a Cagliari, in quel caso Calvarese decise di non espellere il portoghese e non fu nemmeno richiamato al Var da Chiffi per rivedere meglio l’azione. Su questi due episodi è arrivato ilsui social del giornalista Silverche scrive: “Fotogramma bipartito, alla stregua di logiche che ...

