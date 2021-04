Ddl Zan, sui social arriva il sostegno dei vip: attori, cantanti e politici (Di domenica 18 aprile 2021) La foto con scritto sul palmo della mano “Ddl Zan” sta facendo il giro del web: attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo hanno aderito con l’hastag #diamociunamano Sta spopolando in queste ore l’hastag #diamociunamano a sostegno dell’approvazione del ddl Zan, una campagna lanciata da Vanity Fair e che sta trovando l’approvazione in rete. Tanti i vip: attori, cantanti e politici che si presentano con una scritta sul palmo della mano: «ddl Zan». Tutti chiedono insieme l’approvazione del provvedimento. Da Loredana Bertè a Alessandra Amoroso, dai Tiromancino a Ermal Meta: insieme pubblicano sui rispettivi social una foto con la scritta sul palmo della mano. Tra i tanti è stata molto ritwittata Alessandra Mussolini. Ripresa anche da Vladimir Luxuria con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 aprile 2021) La foto con scritto sul palmo della mano “Ddl Zan” sta facendo il giro del web:e personaggi del mondo dello spettacolo hanno aderito con l’hastag #diamociunamano Sta spopolando in queste ore l’hastag #diamociunamano adell’approvazione del ddl Zan, una campagna lanciata da Vanity Fair e che sta trovando l’approvazione in rete. Tanti i vip:che si presentano con una scritta sul palmo della mano: «ddl Zan». Tutti chiedono insieme l’approvazione del provvedimento. Da Loredana Bertè a Alessandra Amoroso, dai Tiromancino a Ermal Meta: insieme pubblicano sui rispettiviuna foto con la scritta sul palmo della mano. Tra i tanti è stata molto ritwittata Alessandra Mussolini. Ripresa anche da Vladimir Luxuria con ...

