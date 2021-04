DDL Zan, è scontro aperto fra il senatore Pillon ed Enzo Miccio, che replica a tono (Di domenica 18 aprile 2021) Il post ironico pubblicato su Facebook dal senatore Pillon sembra non essere una mossa particolarmente gradita dal fashion designer, che sui social risponde per le rime generando una fortissima interazione fra gli utenti Una vicenda forse ai limiti di un accettabile ironia quella del senatore leghista Simone Pillon, il quale, giocando sulla somiglianza fra lui ed Enzo Miccio, lo ha tirato in ballo nella sua campagna contro il ddl Zan in un ironico post su Facebook. Un gesto per nulla apprezzato dal fashion designer, che ha deciso di rispondere per le rime al senatore di cui non condivide le posizioni anti legge zan, e rispetto alla quale, invece, lui si era già schierato a favore. LEGGI ANCHE => Il caso di Malika, dopo Pillon ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021) Il post ironico pubblicato su Facebook dalsembra non essere una mossa particolarmente gradita dal fashion designer, che sui social risponde per le rime generando una fortissima interazione fra gli utenti Una vicenda forse ai limiti di un accettabile ironia quella delleghista Simone, il quale, giocando sulla somiglianza fra lui ed, lo ha tirato in ballo nella sua campagna contro il ddl Zan in un ironico post su Facebook. Un gesto per nulla apprezzato dal fashion designer, che ha deciso di rispondere per le rime aldi cui non condivide le posizioni anti legge zan, e rispetto alla quale, invece, lui si era già schierato a favore. LEGGI ANCHE => Il caso di Malika, dopo...

SimoPillon : Vedo @Enzo__Miccio confuso. Ma è a favore o contro il DDL #Zan? Dalle foto non si capisce??. - fattoquotidiano : “Aggrediti perché gay, quel video ci ha reso più forti. Omofobia e razzismo stessa cosa, serve un’aggravante. Chi s… - VanityFairIt : È arrivato il momento di fermare l'odio. Qui e adesso. Per questo Vanity Fair scende in campo a favore del Ddl Zan… - SailorGio : Annalisa che supporta il ddl Zan ma d'altronde le diamo da mangiare da dieci anni, quindi era d'obbligo ama - gayburg : Fratelli d’Italia all'attacco di Malika: «Lo fa per soldi. Non serve ddl Zan, servono leggi anti-islamiche» -