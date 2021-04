Daniela Martani stronca Andrea Cerioli, Francesca Lodo e Gilles Rocca: “Clan, odiosi, da squalifica” (FOTO) (Di domenica 18 aprile 2021) La rabbia di Daniela Martani Chi conosce Daniela Martani sa perfettamente che è una donna molto schietta e che dice ciò che pensa in faccia senza aver paura delle conseguenze. L’ex naufraga, infatti, oltre ha L’Isola dei Famosi 15, ma anche al Grande Fratello e durante le suo ospitate in tv ha dimostrato di non L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 aprile 2021) La rabbia diChi conoscesa perfettamente che è una donna molto schietta e che dice ciò che pensa in faccia senza aver paura delle conseguenze. L’ex naufraga, infatti, oltre ha L’Isola dei Famosi 15, ma anche al Grande Fratello e durante le suo ospitate in tv ha dimostrato di non L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - zazoomblog : Isola dei Famosi: Daniela Martani pentita di aver abbandonato punta al GF Vip - #Isola #Famosi: #Daniela #Martani - Paolo22830132 : RT @MTR29971489: Ma Daniela Martani che commenta la diretta di Mtr, Mtr che parla degli auguri a Bubi, e sostiene Faribona. Tutto ciò è bel… - irascibiIe : che poi enula ha fatto letteralmente una canzone in cui dice 'sono animalista non mangio carne' e daniela martani p… - irascibiIe : appena scoperto che a daniela martani non piace serena per me è la caduta di un mito -