Damiano Carrara l’ha svelato sui social | incredibile notizia!

(Di domenica 18 aprile 2021)rivelato sui, pubblicando un post che non passa inosservato:Negli ultimi tempi, lo stiamo ammirando insieme a Katia Follesa, in Cake Star- Pasticcerie in sfida, ed insieme formano una coppia tutta da ridere.è un pasticciere divenuto particolarmente noto per aver preso parte a diversi programmi televisivi, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Carrara

La trasmissione con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Clelia d'Onofrio etornerà ad ambientare le sfide tra concorrenti all'interno della villa, a partire dalla bella stagione e per tutta ...... la conduttrice e autrice di diversi best seller Benedetta Parodi; il pastry chef e giudice di Bake Off Italia; la nota foodblogger Chiara Maci; il wedding planner Enzo Miccio; la ...Damiano Carrara ha svelato sui social una notizia che ha dell'incredibile: un nuovo progetto per il pasticciere più famoso d'Italia.Villa Borromeo d’Adda di Arcore confermata location anche per l’edizione 2021 di Bake Off Italia, l’ormai noto reality televisivo in onda su Real Time e dedicato alla pastic ...