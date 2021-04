“Dalla trattoria per camionisti vicino a Cremona fino al Canada: qui, da chef, ho realizzato il sogno di un ristorante tutto mio” (Di domenica 18 aprile 2021) Da piccolo a Sesto, paesino di poche anime alle porte di Cremona, faceva due cose: giocare coi Lego e guardare mamma cucinare. I mattoncini di plastica li ha abbandonati con l’età, i fornelli invece da passione sono diventati il suo lavoro. Oggi Massimo Capra – 60 anni, sposato, un figlio ed un altro perso ancora troppo giovane due anni fa a Praga – è un affermato chef in Canada. “Ravioli, bolliti, gnocchi. Ho portato un po’ di Italia – racconta al fatto.it – dall’altra parte del mondo”. Il papà contadino, sempre nei campi. La madre, una persona autorevole che si prendeva cura di tre figli, tra cui Massimo, l’ultimo di tre. L’amore per la cucina in tenera età. “Ho imparato a preparare due-tre cosette. E andavo pure Dalla vicina a cucinare le uova al tegamino e gli spaghetti al pomodoro”. Ma è la scuola che l’ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Da piccolo a Sesto, paesino di poche anime alle porte di, faceva due cose: giocare coi Lego e guardare mamma cucinare. I mattoncini di plastica li ha abbandonati con l’età, i fornelli invece da passione sono diventati il suo lavoro. Oggi Massimo Capra – 60 anni, sposato, un figlio ed un altro perso ancora troppo giovane due anni fa a Praga – è un affermatoin. “Ravioli, bolliti, gnocchi. Ho portato un po’ di Italia – racconta al fatto.it – dall’altra parte del mondo”. Il papà contadino, sempre nei campi. La madre, una persona autorevole che si prendeva cura di tre figli, tra cui Massimo, l’ultimo di tre. L’amore per la cucina in tenera età. “Ho imparato a preparare due-tre cosette. E andavo purevicina a cucinare le uova al tegamino e gli spaghetti al pomodoro”. Ma è la scuola che l’ha ...

