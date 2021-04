Dalla geologa marina alla chef | dalla ricercatrice alla giudice e all' artista Sono le donne scelte dall' Unesco per un grande progetto di salvaguardia del pianeta

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 aprile 2021) Paladine per gli oceani che coprono il 70 per cento del. Generano il 50 per cento dell’ossigeno che respiriamo. Assorbono il 25 per cento dell’anidride carbonica.loro a regolare il clima e loro il piùrifornimento di proteine, ovvero cibo e lavoro per tre miliardi di persone. Mettereste sotto attacco una cosìriserva di vita? Invece oggii malati più trascurati. Le star impegnate per gli oceani guarda le foto Leggi anche ...