Dal 19 al 25 aprile la salute delle donne in primo piano per la Giornata Nazionale: come prenotare visite ed esami gratuiti in tutta Italia (Di domenica 18 aprile 2021) «La salute femminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non deve conoscere ostacoli e limitazioni», ha detto qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma nell’ultimo anno sono molte le donne che hanno rinunciato o rinviato visite ed esami specialistici per la difficoltà organizzativa legata alla pandemia. È ora di recuperare il tempo perso e tornare a fare prevenzione. «La sensibilità nei confronti delle patologie che colpiscono l’universo femminile è cresciuta negli ultimi anni, permettendo di tenere conto della fisiologia della donna e di individuare percorsi e trattamenti adeguati alle caratteristiche femminili». Questa «crescente consapevolezza – secondo il Capo dello Stato – deve trasformarsi in stimolo al potenziamento dell’accesso alle cure, ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 aprile 2021) «Lafemminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non deve conoscere ostacoli e limitazioni», ha detto qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma nell’ultimo anno sono molte leche hanno rinunciato o rinviatoedspecialistici per la difficoltà organizzativa legata alla pandemia. È ora di recuperare il tempo perso e tornare a fare prevenzione. «La sensibilità nei confrontipatologie che colpiscono l’universo femminile è cresciuta negli ultimi anni, permettendo di tenere conto della fisiologia della donna e di individuare percorsi e trattamenti adeguati alle caratteristiche femminili». Questa «crescente consapevolezza – secondo il Capo dello Stato – deve trasformarsi in stimolo al potenziamento dell’accesso alle cure, ...

ItalyMFA : #COVID19 | ??Ordinanza Min. Salute ??Sono state aggiornate le misure che regolano l`ingresso in Italia da Paesi terzi… - WARNERMUSICIT : È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los A… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - filippozangoni : @SignorErnesto @ecomstation1 @micheleboldrin @myrtamerlino ..Dal punto di vista clinico, si avevano 270 casi, la va… - Franciscktrue : RT @Ty_il_nano: Adesso non lo guardate così il virus che sembra aggressivo e ancora ci sono tanti contagi ma, tranquilli, che poi dal 26 Ap… -